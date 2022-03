Moradores de Sena serão atendidos pelo mutirão de cirurgias do Governo do Acre

Os moradores de Sena Madureira que estão na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), serão contemplados a partir desse próximo final de semana com o Mutirão de cirurgias do Governo do Acre. Os atendimentos seguem orientação do governador Gladson Cameli (PP) e da Dra. Paula Mariano, secretária Estadual de Saúde.

De acordo com Edgardina Matos, gerente-geral do Hospital de Sena, em torno de 50 pessoas serão atendidas nesse primeiro mutirão de 2022. “Essa é uma determinação do nosso governador Gladson Cameli e da secretária de saúde, Paula Mariano. A definição das vagas é com base na lista de espera. Todos os exames pré-operatórios são feitos aqui mesmo em Sena Madureira”, confirmou.

As cirurgias, no entanto, serão realizadas na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), visto que, o Hospital de Sena Madureira está submetido a uma reforma e ampliação. “Estamos adotando todos os cuidados para que possamos atender os moradores da melhor maneira possível”, destacou.

Funcionário efetivo da saúde, o vereador Elvis Dany, representante da saúde estadual na Regional Purus, disse que se trata de uma iniciativa importante do governo do Acre. “Essa é uma união de esforços em torno de pessoas que não tem condições de recorrer à esfera particular. Nesse sentido, cumprimentamos e agradecemos o governador Gladson Cameli pelo empenho bem como a secretária de saúde, Paula Mariano, e toda equipe do Hospital João Câncio Fernandes. Quem ganha, com isso, é a nossa população”, frisou.

Essas cirurgias (eletivas) englobam hérnia, vesícula, dentre outras.