Em festa no PP, Alysson elogia Bocalom e diz que aliança ‘é a melhor para Rio Branco’

O secretário de Governo, Alysson Bestene, foi anunciado oficialmente neste sábado (25), como candidato a vice-prefeito do Progressistas na chapa de reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL).

No discurso, Alysson agradeceu a Deus pela chance de concorrer as eleições ao lado do prefeito Tião Bocalom.

“Nós temos muito amor pelo próximo. Isso vem da nossa maior liderança política que é o governador Gladson Cameli. Eu fico muito feliz representando esse partido para mais uma missão. Toda família pode ter suas divergências, mas nós temos algo em comum de cuidar do próximo. Estar ao lado do prefeito Bocalom nos honra. Essa escolha é do melhor para Rio Branco”, disse.

O secretário finalizou elogiando o prefeito Tião Bocalom. “É um homem sério, honrado, honesto, determinado. Isso nos honra muito mais”.