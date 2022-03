Neymar Jr. e Rafa Kalimann juntos? Entenda

Neymar Jr. e Rafa Kalimann trocaram beijos na festa de aniversário de Rafaella Santos, irmã do jogador do Paris Saint Germain, que completou 26 anos no último dia 11.

A festa aconteceu na última quinta-feira, 24, em uma casa de festas na Barra, e segundo o jornal Extra, o atleta e a ex-BBB já vinham trocando mensagens no Instagram há algum tempo.

A publicação ainda divulgou uma foto em que Neymar e Rafa aparecem ao lado de Gabriel Medina, Izabel Goulart e Matheus Mazzafera.

Vale lembrar que o jogador vive um romance com a influenciadora digital Bruna Biancardi desde agosto do ano passado. Os dois nunca assumiram a relação publicamente, mas sempre postam cliques juntos. A jovem até se declarou no aniversário de 30 anos do craque.

Bruna não participou da festa de Rafaella, mas se encontrou com Neymar dias depois do evento no Chá Revelação do filho de Cris Guedes, um dos ‘parças’ do jogador, e Bianca Coimbra, que aconteceu em Santos, no litoral paulista. Na ocasião, o atleta e a influencer foram filmados em clima de romance.