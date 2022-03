Nível do Rio Iaco ultrapassa a cota de alerta e sete famílias são retiradas pelos Bombeiros

Após alguns dias de tranquilidade em Sena Madureira, a cheia do rio Iaco voltou a ganhar força no último final de semana e já desabriga novamente as famílias.

No final da tarde desta segunda-feira (14), o nível atingiu 14,90 metros, excedendo a cota de alerta (14 metros) e se aproximando da cota de transbordamento que é de 15,20 metros.

O aumento exponencial no índice pluviométrico impressiona. Para se ter uma ideia, no dia 9 deste mês estava em 10,70 metros, bem abaixo da cota de alerta e hoje, cinco dias depois, se apresenta nesse patamar.

Somente nesta segunda-feira (14), os Bombeiros retiraram sete famílias, sem falar nos moradores que se mudaram por conta própria. O Bairro Praia do Amarilio é um dos mais atingidos.