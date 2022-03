No AC, Influenciador tem prejuízo com carro após abastecer com combustível sujo: “Muitas pessoas estão passando o mesmo”

O criador de conteúdo digital Pablo Charife relatou nas redes sociais que passou por um problema com carro causado por combustível sujo ou adulterado, abastecido no final da tarde da última quinta-feira (17). Pablo conta que após, aproximadamente, 30 minutos que abasteceu R$100,00 em etanol, o carro, de modelo Honda City, não teve força para subir uma ladeira, acendeu a luz da injeção eletrônica no painel do veículo e parou.

De acordo com o influenciador, ele costuma abastecer no mesmo posto de combustível, pois fica na entrada do bairro em que mora e que nunca havia acontecido nada igual no veículo, mas foi orientado pelo advogado a não citar o nome do estabelecimento, uma vez que testes devem ser feitos para comprovar que o etanol estava sujo ou adulterado.

Vim arrumar o carro que deu ruim por causa de combustível sujo ou adulterado. 👍🏻 — Pablo, mas não o do arrocha (@pablocharife) March 18, 2022

“Assim que postei não falei o nome do posto, mas muitas pessoas na internet vieram contar que também tiveram problemas com isso, algumas tiveram problema até no motor do carro. Eu acho um absurdo, nós pagamos uma das gasolinas mais caras do país e ainda há lugares que fazem essas coisas, causando muitos prejuízos”, diz.

Pablo relata que precisou cancelar trabalhos que tinha para esta sexta-feira (18), já que está se locomovendo apenas por carros de aplicativos e no aguardo do veículo ficar pronto. “Eu levei na oficina e eles estão lá tentando limpar os bicos que ficaram muito sujos, vendo o que pode ser feito para não precisar comprar novos”, conta.

Questionado se tomaria alguma providência, Pablo informou que não, pois não possui saúde mental para tantas burocracias. “Não fui lá, estou muito irritado, não quero ir lá testar a bomba e passar por todos os trâmites. Apenas não vou abastecer mais no mesmo lugar”, conta.

“Agora eu peço para as pessoas que fiquem atentos, muitas pessoas me indicaram sempre abastecer no mesmo posto de combustível e ter um posto de confiança”, diz.