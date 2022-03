No AC, seis rios estão acima da cota de transbordamento; confira níveis atualizados

Pelo menos seis afluentes do Acre ainda estão acima da cota de transbordamento. Isto é o que diz o boletim da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) emitido na tarde desta terça-feira (29).

Segundo o relatório, o rio que mais está acima do nível de alerta máximo é o Riozinho do Rôla, com última medição de 15,94 metros. No dia anterior (28), o rio media 15,22 metros.

Já sobre a situação do rio Acre, o boletim aponta que o afluente segue em uma tendência de vazante depois de ter chegado a marca de 15,01 metros na segunda. A última medição marca 14,73 metros.

Confira abaixo os níveis atuais dos rios que estão em situação de transbordamento em cada município: