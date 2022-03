Pastor Luiz Gonzaga se filia ao PTB e fortalece sigla no Acre

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) ganhou neste final de semana duas das mais importantes lideranças do meio evangélico do Acre, o pastor Presidente da Assembleia de Deus, Luiz Gonzaga e a pré-candidata a deputada federal Maria Jesuíta Arruda da Silva.

A filiação do pastor Luiz Gonzaga e de Jesuíta é fruto do árduo trabalho de reestruturação do partido no Acre que vem sendo realizado pela empresária Charlene Lima nos últimos cinco anos e deixa o PTB com uma das chapas mais fortes para as eleições de outubro.

No mesmo ato, além de Jesuíta, Iael Gonzaga,nora de Luiz Gonzaga e pré-candidata a deputada estadual, também se filiou ao PTB.

As duas candidatas ligadas à Assembleia de Deus estavam na lista de candidatos mais disputados pelos partido no Estado e escolheram o PTB por ser um partido de direita com perfil conservador.

A grande surpresa, porém, foi a decisão de Luiz Gonzaga de filiar-se ao partido.

Charlene Lima comemorou as novas filiações. Segundo ela, a vinda de Luiz Gonzaga, uma liderança das mais respeitadas no meio evangélico do Acre, fortalece o perfil conservador do partido e seus compromissos com os princípios da família.

Em seu discurso Luiz Gonzaga, foi solidário a presidente Charlene Lima, por ter sido injustiçada na eleição de 2018.

“É uma honra e uma alegria receber o pastor Luiz Gonzaga, a irmã Jesuíta e a irmã Iael no PTB. São nomes que fortalecem o partido e nos fortalecem como força política de direita e conservadora”, destaca a presidente do PTB no Acre.

Veja mais fotos do ato de filiação: