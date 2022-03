O pastor da Igreja Batista Filadélfia, F.C.R, que foi preso no último sábado (26) suspeito de ter estuprado a própria enteada, de 8 anos, diz que foi vítima de uma armação.

De acordo com um vídeo gravado pelo pastor, a mãe da criança armou a denúncia para que pudesse ficar com os bens dele. O pastor diz ainda, no mesmo vídeo, que os exames feitos pela polícia mostraram que a menina não sofreu nenhum tipo de abuso.