Peritos do INSS no Acre aderem greve nacional e atendimentos são comprometidos

Os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Acre aderiram a greve nacional nesta quarta-feira (30).

Uma das reivindicações é o reajuste salarial de 19,99%, para corrigir perdas inflacionárias desde 2019, além do estabelecimento de número máximo de 12 atendimentos presenciais por dia para cada servidor e realização de concurso público.

De acordo com informações extraoficiais, 50% dos atendimentos na unidade localizada na Avenida Getúlio Vargas estão paralisados.

Em nota divulgada em site oficial, a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP) informou que representantes da categoria se reuniram virtualmente com membros do governo federal na terça-feira (29/3). No entanto, não houve acordo.

“Ao contrário do compromisso original, firmado após a primeira mobilização da carreira, o governo informou que já não atenderia mais todas as reivindicações da categoria e que pontos essenciais como o reajuste salarial e a promoção de concurso público seriam abandonados”, destacou a ANMP.