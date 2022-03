Polícia Civil apreende mais de R$ 10 milhões em drogas no interior do AC em 2021

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, apreendeu mais de R$10 milhões em drogas, armas e outros pertences no ano de 2021. Este foi o resultado publicado no último domingo (21) pelo Núcleo Draco/Denarc, da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Segundo o órgão, as ações de investigação ao crime organizado e combate ao tráfico de drogas trouxeram números expressivos. Somente relacionado ao somatório de drogas, o montante equivale a R$9.435.370,00, referentes às 731,69 quilogramas apreendidas.

Além disto, R$1.120.339,00 são referentes aos veículos, valores em espécie e demais bens patrimoniais apreendidos que tinham sido obtidos por meio do tráfico de drogas e/ou crime organizado.

Confira abaixo o relatório das apreensões feitas pela Polícia Civil em Cruzeiro do Sul: