Preço do gás de cozinha no Acre já chega a R$135 após reajuste da Petrobrás

A nova atualização de média de preços do gás de cozinha, calculados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), já consta o valor médio do botijão em Rio Branco (AC): R$128,35.

A explicação para este valor, que na última semana estava orçado em R$117,92, deve-se ao reajuste de 16% do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) na segunda-feira (11).

A ANP pesquisou em 23 postos entre os dias 13 a 19 de março e constou que, o preço mínimo está em R$ 119 e máximo de R$ 135. Este valor, inclusive, foi estipulado pelo ContilNet a partir da porcentagem informada pela Petrobrás.

Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, o preço médio já está na casa dos R$130, sendo este o preço mínimo e máximo com base em pesquisa feita em quatro postos.

No caso do GLP, o último ajuste de preços ocorreu em 9 de outubro de 2021 em todo o país.

REAJUSTE

Segundo especialistas, a disparada de preços do petróleo e derivados são consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por conta disto, os valores dos combustíveis acabaram ficando voláteis.

A Petrobrás, inclusive, se posicionou, afirmando que a medida visava se blindar de possível crise de desabastecimento em decorrência, também, da grande demanda por energia em todo o mundo.

“Após serem observados preços em patamares consistentemente elevados, tornou-se necessário que a Petrobras promova ajustes nos seus preços de venda às distribuidoras para que o mercado brasileiro continue sendo suprido, sem riscos de desabastecimento […] a Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, acompanhando as variações para cima e para baixo”, falou em nota.