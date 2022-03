Presidente da AAL apresenta as atividades da abertura do ano acadêmico de 2022

A Presidente da Academia Acreana de Letras (AAL) a professora Drª. Luísa Galvão Lessa Karlberg apresentou nesta manhã o cronograma das atividades da Abertura do Ano Acadêmico de 2022, que terá início dia 24 de março (quinta-feira), às 9 horas da manhã no Museu do Tribunal de Justiça. A programação do evento será abrilhantada com a apresentação do músico Alberan Moraes, exposição das obras do artista plástico Marcos Lenísio e a mostra de publicações dos imortais da AAL até às 17 horas.

A Presidente convida todos os amantes das Artes e das Letras para estarem presentes no evento e reforça o aviso de que todos os acadêmicos devem comparecer ao local da solenidade, no horário exigido e com suas Vestes Talares.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DO ANO ACADÊMICO 2022

1 – PREPARAÇÃO DOS STANDS – 9h às 9h40min

2 – EXECUÇÃO DO HINO ACREANO – às 9h50min

3 – ABERTURA DO ANO ACADÊMICO – 10h

4 – APRESENTAÇÃO DOS IMORTAIS ESCRITORES -10h10min

5 – MOMENTO MUSICAL, COM ALBERAN MORAIS -10h20min

6 – APRESENTAÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO – MARCOS LENÍSIO -10h25 min

7 – ABERTURA DOS STANDS PARA VISITAÇÃO E VENDA DE LIVROS -10h30min até 12h

8 – ALMOÇO -12h às 13h30min

9 – RETORNO PARA OS STANDS – 14h até 17 horas

10 – VISITAÇÄO AOS STANDS ATÉ ÀS 17H

11 – COQUETEL 16h

12 – ENCERRAMENTO 17h

13 – DIA 25, FESTCINE MULHER, NO THEATRO HÉLIO MELO – 19h