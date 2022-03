Prévia do Censo 2022: em Rio Branco, bairro Tucumã é majoritariamente feminino

Em caráter experimental, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (17) os resultados do Teste Nacional do Censo Demográfico. Na pesquisa, feita em 27 localidades de todos os estados do país, mostrou que no bairro Tucumã, local escolhido em Rio Branco, as mulheres são a maioria.

A pesquisa foi realizada de novembro de 2021 a fevereiro de 2022 no Acre, em mais 25 estados e no Distrito Federal. É a primeira vez, inclusive, que o IBGE organiza um teste para o Censo de proporção nacional para aperfeiçoar a operação que será realizada, de fato, a partir do segundo semestre deste ano.

“O teste também deu início à estratégia de mobilização da sociedade para responder ao Censo, que visitará os mais de 70 milhões de domicílios brasileiros a partir de 1º de agosto”, diz o presidente do Instituto, Eduardo Rios Neto.

Das 38.371 entrevistas realizadas em todo o país, 98,1% foram presencial, 1,3% pela internet e 0,6% por telefone.

No Acre, o resultado é que das 4.235 pessoas que moram no bairro Tucumã, na capital, 53,5% são mulheres e 46,5% são homens.

No dia 1º de agosto, perdurando até outubro, o IBGE vai colocar em campo pelo menos 180 mil recenseadores capacitados e uniformizados para iniciar a fase de coleta das informações para o Censo, considerada a maior operação censitária da América Latina e uma das maiores do mundo. Os primeiros resultados desta pesquisa, portanto, sairá em dezembro deste ano.