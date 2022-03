Professora doutora em Educação se filia ao PSB e lança pré-candidatura a deputada estadual

O PSB no Acre recebeu nesta sexta-feira (11) um reforço de peso na composição da chapa para as eleições deste ano: a professora Rosineia Frota, que é pré-candidata a deputada estadual pela sigla.

Nascida em Tarauacá, de família humilde, Rosineia é doutora em educação pela Universidade Cristã da Flórida – USA, e desde 2012 atua na rede pública de ensino do Estado.

Com a presença do pré-candidato ao Governo da sigla, Dr Jenilson Leite, e de outras lideranças do partido, a professora assinou sua carta de filiação ao PSB.

“É com muita alegria que a recebemos a professora Rosineia, uma mulher qualificada, servidora pública, doutora em educação e com uma trajetória muito bonita de dedicação ao ensino no nosso estado, com um legado de serviços e esforços pelo bem do nosso Acre. E são pessoas assim, que dialoguem com nossas intenções e sonhos, que estamos buscando nesse momento de construção”, disse Jenilson.

A professora, destacou que recebeu o convite de filiação com muito entusiasmo. “Recebi o convite do amigo deputado estadual Dr. Jenilson e aceitei de bom grado! Me sinto honrada, alegre e muito esperançosa que podemos somar na construção de dias melhores para o nosso estado!”.

Quanto ao desafio de ser pré-candidata a deputada estadual, Rosineia diz que ser educadora a prepara para um mandato pois sabe da importância de servir bem a população. “Sou mãe e esposa e, principalmente, comprometida com a prática do bem. Quanto ao desafio de ser candidata a deputada estadual, recebi o convite e aceitei por acreditar que podemos sim, como mulher, participarmos da boa política e contribuir para construir um futuro melhor que nos traga brilhos aos nossos olhos e alegria ao nosso coração! Aceitei o desafio, por que nunca temi aos desafios que a mim foram apresentados! Trago um legado de mais de 20 anos de serviço público prestado à população acreana na Educação como professora, formadora de professores na área de humanas e equipes gestoras, e também na área ambiental, quando fui a primeira gestora a ocupar o cargo de gestão do IMAC no município de Tarauacá por 10 anos e ainda quando atuei na educação ambiental do estado”, finalizou.