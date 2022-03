Raça Negra grava novo DVD com clássicos da banda e músicas inéditas

O Raça Negra se prepara para a gravação de mais um DVD, desta vez em Florianópolis, nesta terça-feira (22/3). O projeto nomeado O Mundo Canta Raça Negra contará com as participações da atriz Juliana Paes, da dupla Jorge & Mateus, dos cantores Dilsinho e Tierry e das atrações internacionais Anselmo Ralph e Joey Montana.

O repertório do show contará com músicas dos 38 anos de banda. No sucesso como Cheia de Manias, por exemplo, Juliana Paes será homenageada por conta da novela A Dona do Pedaço, onde o single foi tema da protagonista interpretada pela atriz.