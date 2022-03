Ribeirinha que perdeu esposo e filho em naufrágio fala com exclusividade ao ContilNet: “Muito difícil”

Na manhã desta segunda-feira (14), a ribeirinha Eliane Alves de Araújo, 32 anos de idade, falou sobre a tragédia ocorrida no Rio Iaco que culminou com as mortes de seu esposo e de seu filho de apenas 4 anos idade. O naufrágio se deu na altura do seringal São Sebastião que fica cerca de três dias de barco para o porto de Sena Madureira.

Eliane relatou, em entrevista, que viu o momento em que a embarcação alagou, mas não teve como fazer muita coisa para ajudar o marido. Francisco da Rocha Bezerra, 37 anos, conhecido como “Cabrito” e o filho de 4 anos desapareceram nas águas e até a presente data os corpos não foram encontrados.

Há dias, a ribeirinha se encontra no porto do Baba, em Sena, onde veio pedir ajudar para tentar reconstruir a vida.

Confira a entrevista cedida por ela na manhã de hoje:

“Partiu meu coração”, diz irmão da vítima

Manoel Bezerra, irmão de Cabrito, também foi ouvido por nossa reportagem e disse que o momento ainda é de muita dor.

Na data do ocorrido, “Cabrito” retornava pra casa quando aconteceu o naufrágio. Ele transportava madeira para fabricar uma canoa.