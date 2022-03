Ricardo Brandão e Socorro Neri vão à Aleac debater reajuste aos servidores da Educação

O secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão e a de Educação, Socorro Neri, participaram de uma reunião na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) no início da tarde desta terça-feira (29) para discutir a respeito do reajuste dos servidores da Educação, que são os mais insatisfeitos com os projetos enviados pelo Executivo.

Representantes de sindicatos também participaram do encontro ocorrido na sala de reunião das Comissões da Casa.

Um dos pedidos dos servidores é que o valor do auxílio alimentação de R$ 420,00 que será pago, seja incorporado na remuneração.

“Não pode ser incorporado pelo formato da verba, que é decisória e se incorporada, trará impacto ao Acre previdência. Os servidores estão debatendo os benefícios e ao nosso ver estamos conseguindo minimizar o impacto dentro do Acre previdência”, justificou o secretário.

Segundo a secretária de Educação, o reajuste ao servidores vai contemplar 14.842 servidores: 8.188 efetivos e 6.754 temporários. Com um impacto de 3 milhões de reais ao mês.

O projeto de reajuste dos servidores ainda não deu entrada na Aleac e está sendo construído junto aos sindicatos.

A categoria está em greve e até o momento não há previsão de recuo. “Queremos que seja apresentada uma contraproposta dentro dos recursos da educação que não nos seja condenada a uma aposentadoria de miséria”, disse a presidente do Sindicato em Trabalhadores da Educação (Sinteac), Rosana Nascimento.