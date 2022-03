Roberto Duarte se filia ao Republicanos e anuncia pré-candidatura à Deputado Federal

Na companhia de amigos e familiares, o deputado estadual Roberto Duarte se filiou na manhã desta segunda-feira (28), ao Republicanos, partido pelo qual disputará uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Roberto Duarte, que já foi vereador e o deputado mais votado da capital, afirmou que a sua candidatura à Deputado Federal nasceu a partir de pedidos de amigos, familiares e simpatizantes do mandato de estadual, além da vontade de contribuir ainda mais com todos os municípios do Acre.

“Os acreanos confiaram em mim para ser vereador e deputado estadual. Mas são mandatos que não me permitem ajudar os municípios com recursos como eu gostaria de ajudar, como é o caso de um deputado federal, que tem todo ano 40 milhões só de emendas. Por isso, tenho convicção de que posso fazer muito mais pelo estado e pelos que mais precisam, na Câmara Federal. Sei que esse ano teremos muitos desafios, mas tenho certeza que vamos trabalhar juntos nessa campanha, unidos na luta por um Acre melhor”, afirmou Roberto Duarte.

Estavam presentes o presidente do partido, João Paulo Bittar, juntamente com a executiva estadual. Além da presença do senador Márcio Bittar, a pré-candidata ao senado, Márcia Bittar, Charlene Lima, presidente do PTB e Kely Pessoa, presidente do PL.

“O Republicanos recebe com muito orgulho o deputado Roberto Duarte, sua presença é positiva e oriunda de um trabalho que teve início em 2020, quando o republicanos declarou apoio incondicional ao Roberto, então candidato a prefeito de Rio Branco.Hoje, ele vem para fortalecer o partido na chapa de federal, sem sombra de dúvidas somando expressivamente” disse João Paulo Bittar.