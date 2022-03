ROYAL Gastrobar é destaque em rodízio e vinhos; colunista do ContilNet conta tudo!

Conheça um deles: EM BREVE: Irão ver por aqui as melhores opções de vinhos e drinks para você optar na hora do seu prato, petisco, aperitivo. Aguardem mesmo!

Ele é o profissional por cuidar de toda a carta de bebidas do local, adegueiro, conhecedor e experiente naquilo que você degusta, tudo com uma “pitada” de amor.

Do À la Carte ao Sushi! Pensando sempre na melhor receptividade do público, a opção de escolher o sushi foi justamente para complementar o espaço e ser sucesso em degustação. E não é que vem sendo mesmo?! Sem dúvidas, mais uma vez o local faz “seu nome” na cozinha, conquistando mesmo o povo e fazendo com que escolha o ROYAL para suas opções de pedidos e visitas.

Com rodízios sofisticados, ROYAL Restaurante e Gastrobar, é exclusivo em cardápio diversificado, com opções para todos os gostos, além de equipe especializada na cozinha e bebidas que ali são servidos… quer saber mais?!

