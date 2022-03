Samantha Schmütz e Paulo Gustavo teriam brigado antes da morte do ator

Desde a morte de Paulo Gustavo, em 4 de maio do ano passado, Samantha Schmütz é um dos nomes que sempre se destaca como amiga do ator. Acontece que, de acordo com o portal Extra, os dois estariam brigados antes da internação do humorista, que morreu vítima da Covid-19 em 4 de maio de 2021.

A atriz não apareceu no cartaz do desfile da escola de samba São Clemente, que vai trazer amigos do humorista em uma homenagem no Carnaval de 2022. Segundo a reportagem, Samantha ficou de fora do cartaz por decisão da família de Paulo.

No cartaz, aparecem nomes como Marcus Majella, Mônica Martelli, Heloísa Périssé e Tatá Werneck. Segundo a reportagem, Schmütz ainda não foi convidada para compor o enredo da São Clemente.

O motivo da suposta briga entre os dois é um mistério, mas, segundo o jornal, os dois não estariam se falando quando Paulo foi internado. Ainda segundo a reportagem, ele morreu antes de os dois fazerem as pazes.

A São Clemente afirma que a escolha dos amigos de Paulo Gustavo que vão desfilar na avenida ficou a critério da família do ator. A agremiação ainda diz que não se envolveu na lista de convidados que estarão reunidos.