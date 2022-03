Sargento do trisal acreano entra com novo pedido de soltura após quase 4 meses preso

O sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC) Erisson Nery, que está preso no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) desde novembro de 2021 por ter atirado no estudante Flávio Endres Ferreira em Brasileia, entra com um novo pedido de revogação de prisão junto à sua defesa.

Com informações do G1, a advogada de Nery, Helane Christina, confirmou que fez um novo pedido no último dia 18, que foi encaminhado recentemente para o Ministério Público do Acre (MPAC) e aguarda julgamento da Justiça.

Nery está preso no Bope, em Rio Branco, desde 29 de novembro e desde 10 de dezembro, após uma portaria publicada no Diário Oficial do Acre, foi afastado dos batalhões da polícia. Em 31 de janeiro, a defesa do sargento já havia entrado com um pedido para converter a prisão preventiva em domiciliar ou monitoramento por tornozeleira eletrônica, mas foi negado pelo Poder Judiciário.