Sena Madureira: Nível do rio Iaco baixou mais de 20 centímetros nas últimas 24h

Mesmo com a diminuição no índice, as famílias retiradas de suas casas pelos Bombeiros e Defesa Civil continuam nos abrigos públicos. A orientação é que só retornem para suas casas quando o nível estiver abaixo da cota de alerta que é de 14 metros.

Após atingir no último final de semana a marca de 15,81 metros, o rio Iaco voltou a apresentar sinal de vazante na passagem de ontem para hoje. A diminuição no volume das águas foi na ordem de 22 centímetros, conforme dados da Defesa Civil Municipal.

