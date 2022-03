SESI/AC inicia implementação do Programa de Gestão Escolar

Sempre buscando melhorias em sua gestão, a Escola SESI está participando do Programa SESI de Gestão Escolar (PSGE), com o propósito de aperfeiçoar os processos escolares, otimizar os custos e garantir sua sustentabilidade, bem como melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos. E para dar início à implementação, o SESI/AC recebeu nesta quinta-feira, 10 de março, a visita do consultor do PSGE, Marcos Miranda.

Pela manhã, Miranda foi recebido pelo superintendente do SESI no Acre, João César Dotto, e por gestores e colaboradores do Sistema Federação das Indústrias do Acre (FIEAC). “Fizemos questão de reunir com o consultor para detalharmos nossa forma de trabalho, peculiaridades e todo o contexto do Acre para facilitar o andamento desse importante processo que colocará o SESI/AC em um patamar de qualidade ainda mais elevado no que diz respeito à gestão”, ressaltou Dotto.

O consultor também teve oportunidade de conhecer a estrutura física da Escola SESI e esteve reunido com todos os gestores e colaboradores que terão participação direta na implementação do PSGE. Para a diretora da Escola SESI, Maria Regiana, trata-se de um grande desafio, mas as expectativas são extremamente positivas.

“O PSGE tem uma proposta de engajamento de todo o sistema de gestão escolar, padronizando-o, de tal forma que as escolas do SESI tenham uma metodologia única e própria de gerenciamento. A metodologia envolve toda a equipe diretiva, formação continuada para professor, equipe pedagógica e direção escolar. Ou seja, é uma mudança de cultura em relação à gestão. Isso trará benefícios à toda comunidade escolar, desde o docente, aluno, equipe pedagógica, técnica e, principalmente, aos pais”, frisou Regiana.

Segundo Marcos Miranda, a implementação do PSGE será realizada por meio de encontros presenciais e também virtuais. “O objetivo é que o programa seja concluído até o fim deste ano. Após a conclusão, a escola irá pleitear um selo de qualidade do Programa de Gestão que o Departamento Nacional do SESI irá conferir às escolas participantes”, explicou.

A metodologia do PSGE está estruturada em cinco áreas, relacionadas aos seguintes fatores de eficácia escolar: Liderança e planejamento pedagógico; gestão administrativa e financeira; desenvolvimento profissional; relacionamento com alunos, pais e comunidade e gestão de resultados.