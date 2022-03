Silo Graneleiro tem princípio de incêndio na Rodovia Transacreana

As guarnições do 2º e 3° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (BEPCIF) se deslocaram para atender o chamado de incêndio no reservatório de um Silo Graneleiro na Rodovia Transacreana, no km 50.

Ao chegar ao local, as guarnições observaram que havia fumaça saindo de uma abertura que estava com princípio de incêndio confinado em um cilindro de secagem de grãos a 12 metros de altura.

Foram realizadas técnicas de combate a incêndios em ambiente vertical com montagem de linha e resposta operacional com mangueira pré-conectada fazendo o resfriamento dos cilindros.

Desta maneira, todos os funcionários saíram ilesos e o princípio de incêndio foi debelado preservando o patrimônio.