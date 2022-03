Sob protestos, deputados entram no terceiro dia no debate sobre reajuste dos servidores

Os deputados estaduais entram nesta quinta-feira (31) no terceiro dia de intenso debate sobre o reajuste linear de 5,42% para todos os servidores públicos do Estado do Acre.

Uma reunião está marcada para esta manhã, na Assembleia Legislativa entre os deputados, representantes do Governo, deputados estaduais e representantes da Saúde e Educação.

Policiais civis e militares, professores, servidores da Saúde e sindicalistas tomaram o prédio da Aleac e aguardam a votação.

Até o momento, não houveram avanços mas as negociações continuam. Saúde, Segurança e Educação estão em greve contra o percentual apresentado pelo Governo.

Os deputados defendem aumentar a porcentagem do reajuste de forma que cubra a inflação do ano passado, que fechou acima de 10%. O Governo afirma que não pode atender as reivindicações e não há possibilidade de aumentar o percentual de 5,42%.