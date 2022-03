Sociedade Brasileira de Cardiologia orienta pacientes sobre risco de câncer com losartana

A losartana é uma medicação anti-hipertensiva, ela tem como intuito baixar a pressão do paciente. Ela é usada para tratar pressão alta e insuficiência cardíaca (condição em que o músculo do coração fica enfraquecido e não consegue bombear sangue adequadamente).

“As doenças cardiovasculares estão entre as principais causa de óbitos no mundo. A gente usa essa medicação anti-hipertensiva com o intuito de controlar a pressão e fazer com que ela fique em níveis aceitáveis que reduzam riscos para os pacientes”, explica Ítalo Menezes Ferreira, cardiologista do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e do Hospital Israelita Albert Einstein.

Existem algumas classes de medicamentos anti-hipertensivos; os bloqueadores e receptores de angiotensina (hormônio que aumenta a pressão arterial) são um dos principais e mais utilizados. Dentro da classe desses bloqueadores, existem vários medicamentos, entre eles a losartana.

“Esses são remédios utilizados há décadas. São remédios importantes que além de oferecerem um adequado controle da pressão, são medicamentos extremamente seguros e que trazem proteção cardiovascular”, ressalta João Fernando Monteiro, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

2) Por que a Medley está recolhendo os remédios?

A Sanofi Medley informou que está recolhendo do mercado três formulações de medicamentos com o princípio ativo losartana porque foram encontradas impurezas nos comprimidos que podem causar mutações e aumentar o risco de câncer.

O recolhimento engloba todos os lotes dos produtos da Sanofi/Medley:

losartana potássica + hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg losartana potássica + hidroclorotiazida 100 mg + 25 mg losartana potássica 50 mg e 100 mg O que são as impurezas?

Segundo a Anvisa, as impurezas, chamadas de nitrosaminas, foram detectadas pela primeira vez em 2018, em um alerta global que envolveu agências reguladoras de todo o mundo.

Ainda de acordo com a Anvisa, em níveis normais, esses compostos, comumente encontrados na água, em alimentos defumados e grelhados, laticínios e vegetais, são seguros e trazem um risco baixo à saúde da população.

“Acima de níveis aceitáveis e por longo período, a exposição às nitrosaminas podem aumentar o risco da ocorrência de câncer”, diz a agência.

Essas impurezas podem causar mutação no DNA de uma célula e a transformar em uma célula cancerígena, mas isso ainda não foi confirmado por estudos clínicos.