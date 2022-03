Tata Werneck surta! Larissa Manoela revela o que faz para beijar Rafa Vitti

Larissa Manoela entrou para os assuntos mais comentados na manhã desta terça-feira, 1 de março. O motivo? Foi poque ela postou uma foto em cima de um objeto que usa para alcançar Rafa Vitti nas cenas de beijo. Para quem não sabe, a atriz tem apenas 1,52 metro de altura.

“E é assim que a gente grava as cenas…meus 1,53 que lute”, escreveu Larissa Manoela em seu Twitter. A atriz é protagonista da novela Além da Ilusão. Na trama, ela faz par romântico com Rafa Vitti, marido da apresentadora do Lady Night (programa do Multi Show) Tata Werneck.