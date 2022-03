Tiago Abravanel rompe com Sonia Abrão, decide processar apresentadora e expõe o que ela fez com ele: “Indevida”

O ex participante do BBB22, Tiago Abravanel processou a RedeTV!, a apresentadora Sonia Abrão e os jornalistas Thiago Rocha, Felipeh Campos e Vladimir Alves. Em suma, a decisão do herdeiro de Silvio Santos veio após ele ter conhecimento do que a famosa falou sobre ele, enquanto ele estava confinado na casa mais vigiada do país.

Para quem não lembra, Tiago chegou a falar algumas mágoas que tinha com o avô. Desse modo, a apresentadora se meteu e detonou o filho de Cíntia. As informações são da coluna de Erlan Bastos do Em Off.

Desse modo, o colunista Erlan Bastos, que teve acesso ao texto da ação, expôs algumas coisas. Em resumo, a equipe de Sonia Abrão “desferiram comentários ofensivos” e que “utilizaram a imagem do artista de forma indevida, sem a necessária autorização”. Além disso, no texto ainda pontua que eles quiseram “obter audiência e, consequentemente, lucros”.

Com isso, a equipe de advogados de Tiago Abravanel, pede para que tudo ligado a ele seja retirado da RedeTV!. Mas não para por aí! Caso a emissora não cumpra isso, terá que pagar uma multa de R$ 30 mil por dia. Dessa maneira, seguindo no texto, o apresentador e ex BBB22, pede uma indenização de R$ 25 mil de cada um dos jornalistas, totalizando R$ 100 mil.

Tiago Abravanel desistiu do BBB22. Para ele e os advogados, Sonia Abrão utilizou isso para prejudicar a imagem do artista. No entanto, a situação, a RedeTV! se pronunciou e se limitou a dizer que “não comenta processos judiciais”.

Saiba mais detalhes do caso Tiago Abravanel

Tiago Abravanel, do BBB22 e Sonia Abrão (Foto: Reprodução)

Em resumo, no texto ainda exposto pelo jornalista, mostra os comentários pesados que fizeram contra Tiago Abravanel.

“Afirmaram que o artista é ‘medíocre’, ‘falso’, ‘traíra’ e ‘covarde’”, diz a ação, que ainda afirma que a Sonia teria dito que Tiago estaria “se vingando de sua família em um programa veiculado em rede nacional (…) por ‘mágoa’ e ‘rancor’”. A defesa do neto de Silvio Santos diz que os comentários configuram “claro abuso do direito de liberdade de expressão e de informação”, além de “ofender a honra” do famoso.