Ucrânia: imprensa mundial repercute falas sexistas de Arthur do Val

A imprensa internacional repercutiu o conteúdo dos áudios vazados do deputado estadual de São Paulo, Arthur do Val, o Mamãe Falei (Podemos). O jornal britânico The Guardian falou sobre a indignação após a fala sexista e machista do político sobre as ucranianas.

“Comentários machistas do político brasileiro sobre refugiados ucranianos provocam indignação”, diz o título do impresso.

A reportagem fala que um proeminente membro da direita brasileira está enfrentando pedidos de renúncia depois que ele teve as mensagens de áudios vazadas fazendo comentários insensíveis e misóginos sobre refugiados ucranianos durante uma missão supostamente humanitária ao país recentemente invadido.

O jornal britânico diz que a viagem do deputado teve a bênção de Sergio Moro, o ex-juiz e ministro conservador que espera desafiar Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de outubro. “É sempre louvável quando colocamos nossas palavras em prática”, disse Moro no Twitter.

As falas do deputado sobre as ucranianas serem “fáceis porque são pobres” foram destacadas na reportagem do The Guardian.

“Ele faz comentários obscenos sobre as autoridades de segurança femininas na fronteira Ucrânia/Eslováquia: “Apenas inacreditável, cara. Assim que essa guerra acabar, eu vou voltar.”

