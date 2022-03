Vyni sai da pobreza e fatura alto com publis; saiba quanto ele cobra

Vyni Fernandes entrou pobre no BBB22, mas em uma semana sua realidade financeira mudou completamente. Se antes ele mal tinha dinheiro para ajudar a pagar as contas de casa, agora o cearense de Crato tem uma fila de empresas interessadas em investir nele em campanhas nas redes sociais e também em presenças Vip.

A coluna apurou que Vyni foi contratado pelo McDonald’s para fazer presença Vip no Lollapalooza. Além de poder curtir os shows, comer e beber à vontade, ele ainda ganhará um cachê de R$ 30 mil. No acordo, ele precisa ficar poucas horas à disposição da empresa, e depois estará livre para aproveitar o festival como quiser.

Ele também fechou um contrato polpudo com uma indústria de alimentos de porte nacional para estampar a nova campanha. Por este acordo, o ex-BBB faturou mais de R$ 100 mil.

Além disso, Vyni tem contratos fechados com uma empresa de arquitetura, que fará toda a reforma do restaurante Pirão de Costela, que sua família tem há algumas décadas em Crato; também será o novo garoto-propaganda do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão), universidade em que se formou em Direito; e em breve promoverá o famigerado sorteio de um iPhone pelas redes sociais.