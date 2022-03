William Bonner expõe intimidade e situação chata vem à tona: “Tentei obrigar”

O apresentador da Globo, William Bonner usou o seu perfil do Instagram, nesta terça-feira (29), para fazer um desabafo, um tanto quanto inusitado. O jornalista do Jornal Nacional, afirmou que penteava o cabelo de forma “errada” até a ida a um cabeleireiro francês, que o corrigiu.

“Já tive 24 anos […] E, aos 58, podia estar ainda lutando inutilmente contra a natureza se um cabeleireiro francês não tivesse me pedido licença pra indagar, na minha primeira visita ao salão dele, em 1989: ‘Descup, mé pós perrgãntá porrquá você repar sô cabêl ô contrár?’”, iniciou ele.

Além disso, o ex-marido de Fátima Bernardes afirmou que penteava o cabelo dessa forma, desde quando era criança. “E me vi tentando explicar que minha mãe me penteava daquele jeito desde sempre, que nunca notei que estávamos contrariando a direção em que os fios brotavam do meu cocuruto”, comentou.

“Até meus 24 anos, tentei obrigar meu cabelo a se ajeitar no sentido oposto ao que meu DNA ordenava. O que praticamente eliminava a chance de ter uma testa visível. Ao Jean Luc, onde quer que esteja, meu muito obrigado”, pontuou William Bonner.

Sendo assim, nos comentários, os fãs falaram sobre a situação. “Agora está bem melhor”, pontuou uma. “Que loucura isso, amei”, disse outra.

William Bonner surge com família

O apresentador da Globo, William Bonner (Foto: Reprodução)

Além disso, recentemente, em uma aparição rara, o apresentador da Globo, William Bonner, surgiu ao lado da família. O apresentador reuniu os parentes para celebrar o aniversário da esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

Dessa maneira, o Hugo Bonemer, publicou uma foto onde o comandante do Jornal Nacional apareceu sorridente. “São muuuuitos dentes nessa fotooo (risos) todo amor do mundo pra @natashadantasb!”, legendou o famoso.

Por fim, William Bonner apareceu ao lado de sua filhas com Fátima Bernardes, Laura Bonemer e Bia Bonemer. Todavia, o ex casal também tem mais um filho, Vinícius Bonemer. No entanto, ele não apareceu na imagem porque mora na França, por conta dos estudos. Recentemente, a apresentadora e seu namorado, Túlio, viajaram pra lá ver o menino.