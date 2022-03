Zezé di Camargo assume novo parceiro após anúncio de fim de dupla com Luciano

Serginho Groisman é famoso pelo seu estilo de levar o programa e tratar os seus convidados. Com sua postura descontraída, ele consegue deixar todos a vontade para falar sobre diversos assuntos polêmicos na Globo. Desse modo, o apresentador teve como vítima o cantor Zezé Di Camargo no último sábado (26). Em resumo, ele fez o artista abrir o jogo sobre o suposto fim da dupla com Luciano.

Portanto, de maneira sutil Serginho Groisman tocou no assunto, comentando sobre os boatos do suposto fim entre a dupla de irmãos. Vale lembrar que Zezé tem focado bastante em seu projeto solo. Em seguida, o cantor sertanejo revelou que tem sim um novo parceiro musical. Em suma, o projeto ‘Zezé Di Camargo Rústico’ conta com a ajuda de Felipe Duran durante toda a elaboração.

Sendo assim, ao ser perguntado por Serginho a respeito dos projetos que deu início durante a pandemia, Zezé citou os trabalhos feitos na Fazenda É o Amor.

“Lá eu pensei: ‘Tenho que inventar alguma coisa’. Aí chamei o Felipe Duran, que é um músico que eu conheço há muitos anos e sou fã, falei: ‘Felipe você não quer vir aqui pra fazenda, a gente fica fazendo umas coisas aqui. Brincando de fazer músicas e que pode se tornar um negócio sério‘. Ele topou”, iniciou o famoso.

Dupla sertaneja não se separará e confirma para Serginho Groisman (Foto: Reprodução)

Zezé Di Camargo deixa claro que a dupla não terminou

Contudo, após os 23 anos desde que a dupla teve início com Luciano, os cantores deixam claro a opinião sobre o afastamento. Eles afirmam que apesar disso, o fim não chegou.

“Não convivi com ninguém da minha família o tanto que eu convivi com o Luciano. Chega uma hora que precisa dar um respiro para o outro. Nós não somos um exemplo de união, magina. Eu ralei muito pra chegar onde cheguei, é uma conquista minha que eu acho que veio antes dele. Eu tenho uma história muito maior pra contar do que ele”, conta Zezé Di Camargo na série ‘É o Amor-Família Camargo’.

Vale lembrar que Luciano não participou desse projeto.