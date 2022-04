Acre terá feriado e ponto facultativo durante a Semana Santa; confira o que abre e fecha

O governo do Acre, por meio do decreto nº 10.824, de 16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial (DOE), decretou ponto facultativo na quinta-feira, 14, em decorrência do feriado da Sexta-Feira Santa, 15.

Para evitar transtornos, os acreanos devem ficar atentos a quais órgãos funcionam nessas datas. Órgãos e secretarias estaduais fecham nesses dias e voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, 18.

Serviços públicos essenciais da Saúde, como as unidades de pronto atendimento (Upas) e o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e da Segurança Pública, como as delegacias de polícia, seguem com o atendimento ao público sem alteração. As unidades da Central de Serviços Públicos (OCA) no estado não abrirão nos dias de feriado.

Sexta-feira Santa

Também chamada de Sexta-feira da Paixão, a data relembra a crucificação de Jesus Cristo. O feriado é uma tradição religiosa católica que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.