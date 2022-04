A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a friagem se afasta definitivamente do Acre neste começo de semana. Com isso, o clima quente e úmido típico da região volta a predominar.

Para esta segunda-feira a previsão é de sol entre nuvens em todo o Acre.

O tempo varia de parcialmente nublado a nublado e ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas durante a tarde em todas as regiões do estado.