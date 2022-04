Alok publica foto de antes e depois e choca web; confira

Entrando na onda do “Desafio dos 10” anos no Instagram, Alok chegou os seguidores ao publicar uma foto de antes e depois. O objetivo do challenge é compartilhar um registro antigo e outro atual para que a galera possa avaliar sua mudança ao longo do tempo.

No entanto, o que chamou a atenção foi que o DJ estava mega diferente. Aliás, alguns chegaram a especular sobre as mudanças entre as imagens. Na primeira, ele aparece sem barba e com os cabelos curtinhos. Enquanto isso, na segunda exibe a longa barba e fios mais longos também.

Repercussão

Não demorou muito para que alguns seguidores começassem a apontar as mudanças. “Não existe gente feia, existe gente sem dinheiro”, brincou um. “Dinheiro não traz felicidade, mas auxilia”, comentou outro. “Da pobreza a riqueza com Alok”, afirmou um terceiro.

Outros não perderam a oportunidade de zoar a situação. “Parece os boys que conversam comigo. Vou continuar, vai que vira um Alok, né?”, brincou uma. “Milagres acontecem e o Alok é a prova viva”. “O tempo cura um e destrói outros”. “A harmonização facial de milhões”.