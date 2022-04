André Mendonça discute caso Silveira com evangélicos e ouve conselho

O ministro do STF André Mendonça recebeu um grupo de deputados e senadores evangélicos na ultima terça-feira (26/4), em Brasília, para tratar do caso do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

No encontro, o magistrado recebeu um conselho desses parlamentares para nunca mais justificar seus votos nas redes sociais depois de proferi-los na Corte, como fez após o julgamento de Silveira.

Os parlamentares ponderaram a Mendonça que ele continuará ministro do STF por muito tempo e, ao justificar voto após proferi-los, abre margem para sempre ser atacado por aqueles que não concordaram.

No encontro, deputados e senadores disseram ainda que, embora não tenham concordado com o apoio do ministro à condenação de Silveira, o magistrado, que é evangélico, segue tendo apoio da frente.

Segundo esses parlamentares, André Mendonça tem atuado nos bastidores para ajudar na negociação entre STF e Câmara por uma saída conciliatória para o caso do parlamentar bolsonarista.