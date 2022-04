Andréa de Nóbrega revela para família diagnóstico de doença mortal e sobra para Carlos Alberto: “Briga”

A empresária Andréa de Nóbrega, também é humorista e ficou conhecida pelo seu casamento com Carlos Alberto. Mas, além disso, ela também participou de alguns realities, como Mulheres Ricas e também A Fazenda.

Desse modo, em ambos, ela mostrou seu jeito autêntico e espontâneo de ser, deixando todos encantados com seu jeitinho. Mas, a vida da loira não é só felicidade o tempo todo. Inclusive, recentemente, ela expôs um diagnóstico mortal, que a deixou muito abalada.

Em suma, sua mãe, Dona Yolanda Bezerra, é portadora de Alzheimer. Desse modo, por conta disso, Andréa de Nóbrega optou por ficar dentro de sua casa, cuidando de sua mãe. Com isso, ela ficou longe da televisão. Mas, encanta seus fãs aparecendo nas redes sociais.

“A tristeza que eu tenho é por ela não se lembrar mais de mim, não adianta. Hoje eu sou a tia que cuida e protege“, disse ela, em entrevista ao R7. “Ela também já não se lembra mais dos netos, João Victor e Maria Fernanda, gêmeos que tenho com Carlos Alberto, que ele me ajudou a criar com tanto amor. Nem mesmo dos dois outros filhos que tem ela se recorda“.

Mas não para por aí! Mesmo enfrentando essa situação, a empresária passou por outro momento difícil. Independente de ter se cuidado o máximo que conseguiu, a socialite pegou Covid-19. O vírus, vale ressaltar, matou milhares de pessoas no mundo todo.

Sendo assim, por meio de seu Instagram, ela se pronunciou sobre seu diagnóstico. “Gente, é horrível, mesmo sendo suave. Hoje é o sétimo dia, ainda estou tomando antibiótico, estou tomando corticóide, mas diminui, sábado faço o teste. É uma suadeira. Estou abatida. Se não fosse a vacina, nossa!“, disse Andréa, em janeiro desse ano.

Andréa de Nóbrega fala sobre Carlos Alberto

A empresária Andréa de Nóbrega e Carlos Alberto ficaram juntos por muitos anos. Além disso, a relação deles é cercada de idas e vindas. Em entrevista ao Observatório dos Famosos, a socialite afirmou que nunca se arrependeu de seu casamento.

Além disso, pontuou que sempre preferiu homens mais velhos a mais novos. Por fim, ela afirmou que faria tudo de novo se tivesse que voltar no tempo, principalmente, porque foi um casamento extremamente feliz, segundo ela.