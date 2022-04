Antiga mansão de Zezé Di Camargo e Zilu é vendida por R$ 23 milhões; veja fotos

Zezé Di Camargo e Zilu Godói foram casados por 32 anos e construíram uma verdadeira história juntos, que foi retratada no longa “2 Filhos de Francisco“, um dos principais filmes sertanejos da história. Após muitas polêmicas envolvendo a relação do sertanejo com Graciele Lacerda, o casal se separou em 2014 e a partir daí começaram a partilha de bens em um processo milionário.

O ex casal precisou se desfazer de vários imóveis para realizar a partilha na Justiça uma mansão milionária projetada pelo casal também ficou pelo caminho. A propriedade está localizada em Alphaville, em São Paulo, e foi projetada para Zezé Di Camargo e Zilu, que nunca chegaram a ocupar o local.

O atual dono, que é sócio administrador da empresa de construção Joli, está tentando vender a mansão por cerca de R$ 23 milhões. Quanto às instalações, a antiga mansão de Zezé Di Camargo e Zilu é imensa e repleta de itens luxuosos, além de ter uma decoração que deixa os olhos de qualquer pessoa brilhando.

Entre os principais componentes da mansão, destaca-se:

Área de lazer

Cinco suítes com hidromassagem

Banheiro em mármore

Móveis planejados

Piscina

Veja as fotos da mansão milionária projetada para Zezé Di Camargo e Zilu: