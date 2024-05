Homem flagrado nu com a filha de 8 anos na cama confessa abuso sexual

São Paulo — O homem de 30 anos que foi preso em flagrante após ser filmado nu com a filha de 8 anos na cama, em Barueri, na Grande São Paulo, confessou à polícia ter abusado sexualmente da criança.

Segundo o boletim de ocorrência, obtido pelo Metrópoles, o caso ocorreu no dia 25 de abril, na casa onde ele morava com a menina, com sua companheira, e com a filha dela, que registrou o flagrante do abuso em vídeo.

Nas imagens, é possível constatar que a mulher já desconfiava que seu padrasto estava abusando da própria filha. Ela entrou no quarto com o celular em punho e conseguiu fazer o flagrante do abuso.

O ambiente estava com a luz apagada. Ao acendê-la, ela presenciou o rapaz fazendo movimentos por baixo do cobertor deitada com a menina. Ao retirar a coberta, ela viu que ambos estavam nus da cintura para baixo. Abalada e chorando, a mulher mandou a criança se vestir. “Papai não pode fazer isso com você. Levanta, neném. Põe a roupa”. O homem colocou a calça, passou perfume e ameaçou a mulher que filmava a situação. “Não filma a minha cara, não. Se filmar, eu te mato”.