Após confirmar que fica no PP, Mailza manda recado: “Nunca tratei a política com barganha de cargos”

Após as especulações de sua saída, senador Mailza Gomes se manifestou sobre sua permanência no Progressistas, partido do qual é presidente no Acre neste 2019.

Em um comunicado direcionado à imprensa, ela diz que consolidou sua carreira política “sempre pautada no diálogo, no compromisso e lealdade à minha base política”.

Ela lista suas conquistas à frente do partido, como a eleição de cinco prefeitos, 38 vereadores e dois vice-prefeitos nas eleições de 2020 e, reiterado sua continuidade na sigla, agradeceu aos convites recebidos.

“Me senti honrada e agradeço o convite dos vários partidos que me procuraram. Também agradeço as manifestações carinhosas de solidariedade recebidas. Isso me estimula a fazer à boa política pensando nas pessoas. Continuo no Partido Progressistas e, sendo assim, estou em paz com a permanência”.

Ao fim, a senadora diz que sua vida pública é movida pela transparência e seriedade e “nunca tratei a política com molecagem, barganha de cargos ou projetos pessoais. Diante dos desafios que a vida me impôs e guiada por Deus, estou preparada para mais esse grande desafio que me espera em 2022”.