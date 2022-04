Astróloga que “previu” acidente de Rodrigo Mussi faz nova profecia

Monica Buonfiglio, astróloga que “previu” o acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi, concedeu entrevista ao Mais Você nesta segunda-feira (4) e disse que ele ficará bem.

“O Rodrigo fica bem, na verdade é um milagre. Esse rapaz tem um bom anjo da guarda. A vida dele muda radicalmente após o acidente, convites para novos trabalhos. A única coisa que aparece no mapa é um talho na perna. Os fãs podem ficar tranquilos”, disse ela na entrevista com Ana Maria Braga.

Em janeiro, Monica fez algumas previsões sobre o BBB22 e, dentre elas, que alguém machucaria a cabeça e teria que levar pontos.

“O Netuno na [casa] sete fala de novo de alguém machucando a cabeça, espero que não seja nenhum tipo de agressão física. O que o mapa está falando? Alguém machucando gravemente os olhos ou a cabeça”, disse ela, na época.

Ela ainda mencionou a possibilidade da situação ter alguma relação com um carro: “O que o mapa tá falando: alguém machucando gravemente os olhos ou a cabeça (…) Como deve ter patrocínio de alguma empresa automobilística, aqui aparece a presença também de carro”.

O assunto voltou a tomar as redes sociais após o acidente de Mussi, na madrugada de quinta-feira (31). O motorista do aplicativo 99 disse acreditar que dormiu em algum momento antes do acidente.