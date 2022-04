Ator que interpretou Coringa no último Batman é preso

O ator Barry Keoghan, 29, foi preso em seu apartamento em Dublin, na Irlanda, no último final de semana. O motivo? O astro irlandês estava ‘bebaço’ na varanda de casa e foi levado por ‘embriaguez pública’ ao causar desordem.

As informações foram publicadas pelo Independent.ie e Yahoo! Entertainment. Barry Keoghan trabalhou recentemente em ‘Eternos’ (2021) e ‘Batman’ (2022). Representantes do ator não quiseram comentar o ocorrido.

Barry foi preso por volta das 6h45 de domingo (10), ou seja, o rolê foi duradouro. Ele foi liberado mais tarde sem nenhuma acusação criminal e com uma leve multa, segundo as autoridades.

O ator não fez muita coisa além de perturbar a paz dos vizinhos – inclusive, foi um deles que chamou a polícia em meio à gritaria de um embriagado Barry Keoghan na varanda de casa.

“A polícia prendeu um homem de 20 anos por um incidente de ordem pública que ocorreu no [bairro] Clongriffin, aproximadamente às 6h45, domingo Abril de 2022. Mais tarde, ele foi liberado sem acusações e recebeu uma multa”, detalha o relatório policial.

Barry Keoghan teve uma participação oficial discreta no último filme do Batman, com aparição rápida como Coringa só no final do longa lançado em março. Depois, porém, a Warner divulgou uma cena deletada do vilão interpretado pelo ator irlandês conversando com o Batman de Robert Pattinson.

Keoghan celebrou seu papel como Coringa em post no Twitter: “Honestamente, estou sem palavras, mas sou muito abençoado por interpretar esse papel depois dos atores maravilhosos antes de mim. Aqui está a minha versão”.

Assista à cena deletada de Barry Keoghan como o vilão Coringa: