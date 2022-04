Autópsia Mamonas Assassinas: Tragédia completa 25 anos e verdade sobre a queda do avião vem à tona

Um dos acidentes aéreos mais chocante do Brasil, sem dúvidas, acabou sendo o que vitimou os integrantes do Mamonas Assassinas. A banda estava no auge da carreira e com vários compromissos marcados. Mas, morreram precocemente na queda do avião. No dia 2 de março completaram-se dois anos da tragédia.

Na época do acidente com os Mamonas Assassinas, uma forte investigação tentou entender as causas da queda do avião. Assim, a perícia conseguiu chegar a conclusão do que de fato havia acontecido. O acidente ocorreu em 1996 momentos antes da aeronave posar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Nove integrantes da banda Mamonas Assassinas morreram após a colisão da aeronave contra a mata na Serra da Cantareira. Os músicos estavam em um jato executivo Learjet que avançou por sobre as árvores, atravessou a cortina de névoa fria e colidiu na mata. Tudo isso durante a noite e com baixa visibilidade.

Os fatores mais importantes que explicam o acidente estão relacionados com o piloto e o copiloto. Ambos acumulavam fadiga relacionada à agenda da banda. Isso porque eles estavam em trânsito desde o dia anterior. Além disso, o copiloto não assessorou o piloto, pois não tinha experiência naquele tipo de aeronave.

MAMONAS ASSASSINAS: ERROS FIZERAM O AVIÃO CAIR

Além disso, um erro na direção de uma curva acabou sendo crucial. A aeronave arremeteu em contato com a torre de controle, após o piloto informar as condições visuais. Dessa forma, acabou sendo realizada uma curva para a esquerda, mas, a direção correta para chegar ao aeroporto era à direita.

Tudo isso aconteceu em velocidade acima e altitude abaixo do indicado. Por isso, menos de um minuto após realização da curva, o avião se chocou diretamente com a Serra da Cantareira. Além disso, levantou-se a possibilidade de que um dos integrantes dos Mamonas Assassinas estivesse na cabine junto com o piloto.