Band esclarece causa do incêndio no estúdio do Faustão

A Band emitiu um comunicado para esclarecer o que teria causado o incêndio, que na tarde desta quinta-feira (7), atingiu o estúdio do Programa do Faustão, na sede da emissora, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do canal, houve um princípio de incêndio por conta de uma solda.

“Na tarde desta quinta-feira (7), durante uma manutenção no estúdio do programa Faustão na Band, um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A Brigada agiu prontamente e controlou a situação sem que ninguém ficasse ferido. Não havia gravação agendada para hoje”, diz a nota.

Leia mais em IG, clique AQUI!