BBB22 chega à reta final com um inédito protagonismo masculino

A 22ª edição do Big Brother Brasil entrou em sua reta final. Entretanto, diferente de todas as edições anteriores, o reality conta com apenas seis homens. A última vez em que eles foram superioridade numérica a essa altura do jogo foi em 2015, quando cinco pessoas do elenco masculino chegaram ao Top7.

Essa também é a primeira vez na história do reality que seis homens chegam à fase aguda do programa. Além disso, elas são a maioria quando o assunto é título. Das 21 edições, 11 mulheres arrebataram o prêmio, sendo seis vezes seguidas. O Metrópoles buscou uma especialista em linguagem estética e gêneros para entender o que mudou o retrato do BBB22.

