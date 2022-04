BBB22: Jessi quebra recorde de Babu Santana e passa 12 semanas na Xepa

Jessilane Alves quebrou um recorde um tanto quanto negativo no BBB22. A professora passou 12 semanas na Xepa do programa, superando o número de Babu Santana, que não foi para o VIP durante 11 semanas no BBB20.

O próprio ator, inclusive, publicou uma foto em seu Twitter "passando a coroa" para Jessilane. "Passando a minha coroa de Rei da xepa, pra Jessi", escreveu ele.