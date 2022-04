BBB22: Saiba que horas será a Prova do Anjo nesta sexta-feira

Com o BBB22 chegando ao fim, as dinâmicas passam a ser cada vez mais rápidas. Como disse Boninho, em seu Instagram, o “modo turbo foi ativado”. Dessa maneira, a Prova do Anjo, que normalmente acontece aos sábados, será realizada nesta sexta-feira (1º/4).

Apesar da Rede Globo não se manifestar sobre o assunto, os brothers notaram a demora do Mercado e tudo indica que a atividade para decidir quem se tornará autoimune irá acontecer durante a tarde, por volta das 13h, horário padrão para definir o Anjo da Semana exclusivo para assinantes do Globoplay.

Para aqueles que não conseguem acompanhar a disputa, o Metrópoles anunciará o vencedor em tempo real, assim como todos os detalhes da dinâmica e os participantes que receberão o Castigo do Monstro.

Vale lembrar que Gustavo, Líder da Semana, precisará indicar um dos confinados castigados pelo Anjo para o Paredão, que terá a formação escolhida ainda nesta sexta-feira (1º/4), durante o programa ao vivo.