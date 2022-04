Bomba! Mestre José faz previsão sobre a morte de famosos; Gusttavo Lima, Roberto Carlos e Sérgio Reis

Mestre José, o famoso místico da Bahia, fez uma previsão que deixou os internautas preocupados. Segundo o vidente, um famoso vai nos deixar em breve. O vidente falou sobre a vida de Gusttavo Lima, Roberto Carlos e Sérgio Reis.

Mestre José tirou três cartas para cada um dos famosos, sendo que, segundo sua previsão, um deles vai nos deixar. Claro que quem assistiu sua live ficou extremamente preocupado, afinal, tanto Gusttavo Lima quanto Roberto Carlos e Sérgio Reis são personalidades muito queridas no Brasil e no mundo. Confira a seguir as previsões do místico da Bahia que o portal Diário Prime apurou para nossos leitores.

Gusttavo Lima, Roberto Carlos ou Sérgio Reis? Segundo mestre José, um deles vai nos deixar em breve