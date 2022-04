Campeão paulista, Palmeiras estreia na Libertadores em busca do tetra

Ainda de ressaca do título do Campeonato Paulista, com direito a goleada por 4 x 0 na final, o Palmeiras volta as atenções para outro torneio do qual ele também é o atual campeão: a Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (6/4), o Verdão estreia pela principal competição do continente contra o Deportivo Táchira, em duelo que acontece em San Cristóbal, na Venezuela.

Nesta edição da Libertadores, o Palmeiras terá a chance de conquistar algo inédito e impensável no passado recente: ser o primeiro clube brasileiro a ser tricampeão consecutivo e chegar ao tetra, tornando-se o maior vencedor da competição sul-americana. Além do Alviverde, Grêmio, Santos e São Paulo possuem três títulos. Desde que o Palmeiras se reestruturou após ser rebaixado pela segunda vez, em 2012, o time paulista vinha conquistando títulos nacionais, mas fracassava na competição continental. Só em 2021, em meio à pandemia, que a parceria com a Crefisa rendeu o primeiro título internacional. Agora, a equipe não apenas conseguiu a sonhada Taça da Libertadores, como terá a chance de se colocar como o principal clube brasileiro em termos de conquistas do tão sonhado título. Time misto? Em razão da final do Paulistão no último domingo (3/4), quando o Palmeiras implementou um ritmo intenso para reverter a vantagem contra o São Paulo, alguns titulares serão poupados. Outros saíram de campo machucados da final de domingo, caso de Rony e Piquerez. Apesar de dar descanso a alguns atletas, jogadores como Dudu, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa devem ser titulares no primeiro compromisso do Verdão pela Libertadores. Deportivo Táchira x Palmeiras

Horário: 21h

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN)

Transmissão: ESPN