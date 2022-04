Carlinhos Maia e Lucas Guimarães separados? Companheiro do humorista expõe crise no casamento; saiba o motivo

Lucas Guimarães confirmou que seu casamento com o humorista Carlinhos Maia, está passando por uma crise. Em suma, eles subiram ao altar há três anos, mas, parece que as coisas não estão assim tão boas. Sendo assim, o influenciador pontuou que os problemas é por conta de um momento diferente na vida do casal. Desse modo, ele descartou traição, desrespeito ou qualquer coisa do tipo.

Em entrevista a Leo Dias, do Metrópoles, Lucas Guimarães abriu o coração. “Sempre apoiei Carlinhos e ele também me apoia, mas não quero ser um peso na vida dele. Carlinhos estava acostumado a sempre chegar em casa, e eu estar lá esperando ele. Agora não estou, porque vivo em São Paulo. Mas isso é uma fase, vai passar, são só seis meses e o amor continua o mesmo. Amo ele da mesma forma”.

Inclusive, o rapaz chegou a afirmar que realmente se mudou de Alagoas, onde morava com o marido, para estudar teatro em São Paulo. Com isso, a crise no casamento veio por conta da distância, já que Carlinhos Maia ainda está no nordeste.

“Estou em São Paulo, fazendo curso do Wolf Maia. Existem os sonhos do casal e existem os sonhos de cada um. Sempre apoiei Carlinhos e ele também me apoia, mas não quero ser um peso na vida dele. Quero que ele tenha admiração por mim também. Preciso tirar meu DRT para fazer meus filmes, minhas novelas”, contou Lucas.

Lucas Guimarães fala sobre ciúmes de Carlinhos Maia

Entretanto, de acordo com Leo Dias, Carlinhos Maia está furioso pelo fato de Lucas Guimarães estar saindo com pessoas solteiras, e outro casal. “Esse casal é nosso amigo, eles foram nossos padrinhos de casamento. Está tudo certo, não tem traição, mentira, nada disso. Jogamos muito limpo um com o outro. Vai passar e o amor segue o mesmo.”